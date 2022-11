Regionali, un sondaggio dice che la Moratti batterebbe Fontana

Soltanto Letizia Moratti potrebbe sconfiggere Attilio Fontana alle elezioni regionali lombarde del 2023, in una eventuale corsa a due che, però, sembra oggi praticamente impossibile. Un sondaggio di qualche giorno fa, elaborato da Winpoll, 'certifica' che l'ormai ex assessora al welfare della Regione, dimessasi in polemica con Fontana e il governo nazionale e subito proiettata alla candidatura a presidente da Carlo Calenda e Matteo Renzi, batterebbe Fontana con il 49% dei voti contro il 43%.

Questo, però, a patto di essere sostenuta almeno anche dal centrosinistra. Mentre con altri candidati, centrosinistra e terzo polo perderebbero. Per esempio, Carlo Cottarelli sarebbe sconfitto con il 43% contro il 51% di Fontana. Questi vincerebbe anche contro altri due candidati di cui si parla spesso: l'eurodeputato del Pd Pierfrancesco Majorino e l'assessore comunale (sempre del Pd) Pierfrancesco Maran (che si fermerebbero, entrambi, al 39%).

Tuttavia la strada per una candidatura 'unitaria' di Moratti da parte delle opposizioni appare più che in salita. Innanzitutto, certamente non ci starebbe Sinistra Italiana. Ma anche pezzi importanti del Pd, tra cui lo stesso Majorino, e non solo. L'impostazione ufficiale del Pd è quella di non appoggiare Moratti ma, semmai, di accoglierla con una lista all'interno di una larga coalizione con un altro candidato. Che, a questo punto, potrebbe essere proprio Cottarelli, di cui si parla sempre più spesso tra i corridoi della politica lombarda.