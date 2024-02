Le ville più belle del lago di Como dove hanno girato Mr. & Mrs. Smith

Su Prime Video è uscita Mr. & Mrs. Smith, serie tv spy-comedy creata da Francesca Sloane e Donald Glover e interpretata dallo stesso Glover insieme a Maya Erskine. La serie, presentata con un frame dei protagonisti proprio sul Lario, è un remake del celebre film del 2005 che fece conoscere e innamorare Brad Pitt e Angelina Jolie, ma come abbiamo scritto fin dal titolo di questa recensione Mr. & Mrs. Smith non è la tipica serie remake.

Uno degli episodi è stato girato interamente sul lago di Como, tra Lenno, Azzano, Ossuccio, Sala Comacina, Argegno e Faggeto Lario, per questa serie ricca di inseguimenti e di star di Hollywood: oltre ai protagonisti, una delle prime che riconosciamo ad Alexander Skarsgard. Ma presto fanno capolino anche Paul Dano, Parker Posey, Ron Perlman, che ha dimostrato di amare particolarmente il Lario, John Turturro, Eiza González e Sarah Paulson. Tra i luoghi scelti per ambientare interni ed esterni, due case davvero uniche del del lago di Como. Ve le presentiamo entrambe.

Per anni il padrone di casa, lo scrittore e giornalista Giuseppe Guin, ci ha traghettato con la sua "Trappola", una bellissima imbarcazione storica, gli amici e colleghi più cari. “Il Rudere” è l’antico rifugio dei cavatori di pietra, costruito sul finire del milleottocento, all’interno di una cava di sassi, risalente all’epoca romana e situata a Riva di Faggeto Lario, sul Lario. Lo storico rifugio dello scrittore Giuseppe Guin, che in quel luogo carico di storie e leggende ha ambientato i suoi romanzi, si è "trasformato" già da qualche anno nel Writer's Next dove può soggiornarvi chi è in cerca di una atmosfera unica e davvero speciale sul Lago di Como. Continua

Lorenzo Guzzini è un giovane architetto comasco che ha sempre avuto grande attenzione per il paesaggio e una cura quasi maniacale dei dettagli. Il contesto di inserimento di Villa Molli, subito conquistata dai vip, è il lago di Como. Più precisamente il paese di Sala Comacina, sponda ovest del Lario. L'altezza di inserimento dell'edificio è la parte di montagna che è tra il lago e il bosco, la parte che storicamente era a vocazione agricola. Questa fascia di paesaggio è stata riassorbita dalla vegetazione della montagna all'inesorabile cambiamento dell'economia e della società. All'interno del “nuovo bosco” però è ancora visibile la passata presenza dell'uomo, che occupò quel territorio con case in pietra. Continua