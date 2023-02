L’emozione di adottare un cane: i quattro zampe pronti a rendere speciale la vostra vita

Febbraio è il mese dell’amore per eccellenza, e quando si parla di questo sentimento non possono non venire in mente gli amati quattro zampe. Chi meglio dei pelosi merita di ricevere tutto il vostro affetto? Se volete vivere in pieno questa esperienza, adottare un cane non è solo un gesto d’amore ma anche una scelta che rende ancora più speciale la vostra e la loro vita.

Il canile Cani Sciolti di Pozzo d’Adda è pronto a far conoscere i sui ospiti anche a chi non ha la possibilità di avere un cane in casa. Il rifugio infatti permette di realizzare l’adozione a distanza, un modo per trascorrere del tempo in compagnia dei quattro zampe e, per chi volesse, diventare anche un volontario della struttura.

Per chi invece può accogliere un peloso in casa il rifugio è pronto a farvi incontrare il cane giusto per le vostre e le sue esigenze attraverso una serie di incontri e visite così da conoscervi meglio prima dell’adozione vera e propria.

Dago

Anni: circa 1 e mezzo

Sesso: maschio

Genere: incrocio caccia

Malattie: nessuna

Su di lui: abbandonato con il fratello perché probabilmente non adatto alla caccia, Dogo è un cane vivace, allegro e dalla simpatia travolgente. Ama trascorrere il tempo in compagnia del fratello e delle persone. Sveglio e intelligente, impara in fretta e ha bisogno di una persona in grado di capire e fargli superare i suoi timori. Si affida microchippato e vaccinato

Info: Cani Sciolti

Endy

Anni: circa 1 e mezzo

Sesso: maschio

Genere: incrocio caccia

Malattie: non presenti

Su di lui: come il fratello Dogo probabilmente è stato abbandonato perché non adatto alla caccia. Inseparabile con il fratello, Endy è un po’ timido, ma gli piace essere circondato da persone. Simpaticissimo e curioso, davanti a una nuova scoperta mostra tutto il suo entusiasmo. Microchippato e vaccinato ha bisogno di una famiglia dinamica capace di rispettare i suoi tempi e le sue paure

Info: Cani Sciolti

Melody

Anni: circa 6

Sesso: femmina

Genere: incrocio amstaf

Malattie: non presenti

Su di lei: arrivata al rifugio nel 2020, Melody è simpatica e sempre allegra, ma non ama i recinti. Quello che la renderebbe davvero felice è incontrare una famiglia che voglia trascorrere del tempo in sua compagnia, tra passeggiate e attività per divertirsi insieme. Viene affidata microchippata e vaccinata

Info: Cani Sciolti

Gea

Anni: circa 4 anni e mezzo

Sesso: femmina

Genere: incrocio pastore

Malattie: nessuna

Su di lei: Gea è una cagnolona dolcissima, inizialmente riservata, ma quando conosce meglio una persona si affida completamente a lei. Quello che la contraddistingue è la voglia di fare sempre qualcosa, per questo ha bisogno di una famiglia disposta a divertirsi e fare tante cose in sua compagnia. Si affida microchippata e vaccinata

Info: Cani Sciolti

Canile Cani Sciolti

Il canile Cani Sciolti nasce nel 2007 a Pozzo d’Adda in provincia di Milano ed è gestito da La Goccia cooperativa sociale Onlus, che si occupa anche dell’inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate.

Cani Sciolti opera valorizzando il rapporto uomo-cane, promuovendo la cultura cinofila e favorendo l’acquisizione di conoscenze e competenze teorico-pratiche, in grado di coinvolgere i cani, i volontari e la comunità, sensibilizzando e superando una visione pietistica o antropomorfica del cane, consentendo la migliore integrazione possibile.

Per rimanere aggiornati sulle attività del canile, è possibile visitare la pagina Facebook e Instagram della struttura.