Cosa fare se si ha un incontro ravvicinato con un cinghiale

L'autunno è il momento migliore per le passeggiate in montagna e nei boschi, ma cosa fare se si incontra un cinghiale?

In autunno capita di passeggiare lungo sentieri di montagna, in campagna o nei boschi per delle semplici scampagnate nella natura, oppure, per i veri intenditori dedicarsi alla raccolta dei funghi, ed è probabile fare incontri con diversi animali selvatici, tra cui i cinghiali.

Così come per gli orsi, anche quando si incontra un cinghiale vi sono delle regole comportamentali da seguire per la propria sicurezza.

Cinghiali: conosciamoli meglio

I cinghiali in Italia sono tantissimi, anche se non è noto il numero preciso a causa della mancanza di un piano di gestione a livello territoriale. Nonostante l’imponenza sono, però, animali pacifici per lo più timorosi che, come gli orsi, difficilmente attaccano l’uomo a meno che non avvertono una situazione di pericolo.

Ecco perché bisogna sapere come comportarsi in caso di incontro ravvicinato.

Come comportarsi in montagna e nei boschi

Quando si decide di organizzare una gita in montagna, o una scampagnata in mezzo ai boschi la prima cosa da fare è documentarsi e informarsi sulla zona che si vuole visitare, poiché in caso di faggete e boschi di querce molto probabilmente vi possono essere dei cinghiali nei dintorni perché si cibano di ghiande.

Un altro consiglio è evitare di aggirarsi lungo i sentieri boschivi di sera o nel tardo pomeriggio, perché è proprio questo il momento preferito dai cinghiali per muoversi. Ricorda anche che questi animali non sono silenziosi e, soprattutto, non si spostano da soli, bensì in branco; di conseguenza è molto facile sentire la loro presenza proprio perché fanno abbastanza rumore.

Quando cammini in montagna fai attenzione al sentiero, perché questi animali lasciano tracce del loro passaggio; per tale ragione, ti consigliamo di munirti di un bastone in modo da osservare il terreno anche laddove ricoperto da foglie.

Quando si passeggia per i boschi è consigliabile non andare mai soli e, soprattutto, informare sempre della propria posizione. Se si passeggia con un cane è buona cosa tenerlo sempre al guinzaglio, perché gli animali selvatici potrebbero difendersi caricando.

Cosa fare e non fare se si incontra un cinghiale

Se si incontra un cinghiale la prima cosa da fare è mantenere la calma, evitare di urlare, agitarsi muovendo le mani oppure lanciando bastoni o altri oggetti; in questo modo, il cinghiale avverte una situazione di pericolo e potrebbe reagire attaccando. Evita anche di correre e scappare, il cinghiale è molto veloce e ti raggiungerebbe.

Ecco cosa fare: