La grinta di Melli e i canestri di Mirotic e Shields spingono l'Olimpia contro il Fenerbahce

La settimana perfetta dell'EA7 Milano rilancia incredibilmente le chance della squadra di Ettore Messina di agganciare i play-in. Dopo il sacco di Montecarlo contro l'AS Monaco terzo, ecco la seconda vittoria in 48 ore contro il Fenerbahce quarto in classifica (77-76).

E le buone notizie arrivano anche dagli altri campi: perdono Valencia, Partizan e ora sono quattro squadre (compreso l'Efes) a quota 14 successi per combattere nelle ultime tre giornate per staccare l'ultimo pass.



Una vittoria che arriva al termine di una partita pazza. Milano parte fortissimo 39-22) con un sontuoso Melli (17) e poi si pianta, con la tripla di Wilbekin al 37' che sancisce il primo vantaggio turco (68-69).

Nel finale salgono in cattedra Mirotic (13) e Shields (15): il montenegrino segna da tre per il pari (73-73) e i due liberi per il +4. Un'altra tripla di Biberovic rende thriller gli ultimi secondi: Shields perde palla ma la sfera carambola nelle mani di Voigtmann e la gara finisce così, con l'esultanza del Forum e gli applausi di Giorgio Armani.



"Abbiamo tenuto in vita le nostre possibilità di play-in", dice capitan Melli. "Guardiamo una partita alla volta", gli fa eco coach Messina. Milano ora affronterà Kaunas, Bologna e Maccabi.

LA PARTITA

Tante triple ad inizio partita, di Hayes-Davis e Dorsey da una parte e di Mirotic e Melli dall’altra, prima che Motley appoggi a tabellone il 9-8. Successivamente, l’EA7 Emporio Armani sigla un break di 8-0 con un super Shields al ferro e un concreto Melli dalla distanza, Biberovic tiene vivo il Fenerbahçe ma i liberi di Napier aggiornano il massimo vantaggio dell’Olimpia sul 20-10. L’ondata biancorossa comunque non si ferma, dato che Hall piazza una tripla e dalla lunetta Mirotic e il rientrante Poythress aggiornano il massimo vantaggio sul +14, prima che due canestri consecutivi di Sanli chiudano il quarto sul 28-18.

Successivamente, Milano coinvolge efficacemente Voigtmann nel pitturato, un ottimo Poythress dal post-basso rischiaccia il +14 e poi Melli si riprende il proscenio con gioco da tre punti al tabellone e recupero finalizzato con la schiacciata del nuovo allungo meneghino su Calathes e compagni (39-22). Dopo un timeout chiamato da coach Jasikevicius, il Fenerbahçe risponde con un break di 0-7 ispirato da Motley e da una tripla di Dorsey, ma l’Olimpia è sul pezzo e reagisce di gran carattere con un tap-in di Hall e il talento di Shields (43-29). Al termine del tempo, comunque sia, la formazione turca piazza un altro break di 0-7, con Guduric e Biberovic a realizzare al ferro e una bomba di Wilbekin a sigillare i 20’ iniziali del match sul 43-36.

In avvio di ripresa, il tiratore Wilbekin firma anche il -4 turco, due bei guizzi di Melli nel pitturato scuotono l’EA7 Emporio Armani e poi sia un tap-in di Poythress che un gran contropiede di Shields fermano la risalita del Fenerbahçe (50-44). Proprio il centro con il numero 2 e un’altra folata del danese ristabiliscono un gap in doppia cifra tra le squadre, Guduric al ferro scuote la squadra di Istanbul ma Shields è inarrestabile in 1vs1 e mette a referto anche il gioco da tre punti del 59-46.

Il Fenerbahçe comunque non molla: Motley dal post-basso e una bomba in transizione di Dorsey chiudono il terzo periodo con le squadre più vicine sul 59-51. Grazie a cinque punti consecutivi di Motley nel pitturato, gli ospiti si riportano anche a un solo possesso di distanza, Tonut ribatte allora con due fondamentali triple ma Wilbekin mantiene il match molto equilibrato (65-62 a 6’ dalla fine). Napier pesca in seguito un coniglio dal cilindro dalla punta ma la risalita dei gialloblu viene proseguita dal jumper di Hayes-Davis, una coppia di tiri liberi di Guduric e la bomba del sorpasso di Wilbekin del 68-69 a meno di 4’ dal termine.

Un super jumper di Hall rimette avanti la formazione allenata da coach Messina, una penetrazione di Guduric risponde immediatamente e Biberovic da rimbalzo in attacco appoggia il +3 ospite con 100” sul cronometro. Ci deve pensare Mirotic, dopo una serie di rimbalzi in attacco, a pareggiare di nuovo il match dall’arco, Wilbekin sbaglia a sua volta dall’arco e Shields piazza il palleggio arresto e tiro del 75-73 a 35” dal termine. Successivamente, Wilbekin fallisce ancora un tentativo dall’arco, Mirotic allora subisce fallo intenzionale dagli avversari e dalla lunetta non trema, mettendo due possessi pieni tra le squadre con 13” ancora sul cronometro. Biberovic dall’angolo, comunque sia, realizza il difficile canestro del -1 con 8” da giocare. Nell’ultimo possesso, Milano riesce a conservare il pallone e a sigillare il successo finale sul 77-76.

IL TABELLINO

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – FENERBAHCE BEKO ISTANBUL 77-76. (28-18, 15-18, 16-15, 18-25).

Olimpia Milano: Poythress 9 (6 reb), Bortolani, Tonut 6, Melli 17, Napier 6, Flaccadori, Hall 7, Caruso n.e, Shields 15 (5 ast), Mirotic 13 (7 reb), Hines, Voigtmann 4. Coach Messina.

Fenerbahce: Motley 13, Wilbekin 15, Sanli 6, Papagiannis, Hayes-Davis 10, Biberovic 13, Noua, Guduric 8 (6 ast), Dorsey 9, Calathes 2, Madar n.e, Sestina. Coach Jasikevicius.

