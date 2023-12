Serie B: i Legnano Knights in trasferta a Livorno nell'ultima gara dell'anno

Ultimo appuntamento prima della pausa natalizia per i Knights che saranno di scena a Livorno contro la Libertas attualmente seconda in classifica con 22 punti.

La squadra allenata da Marco Andreazza gioca sicuramente un'ottima pallacanestro basata sull'i impiego di giocatori esperti che già vestono la casacca amaranto da qualche stagione.

I più prolifici a livello di punti sono Jacopo Lucarelli, Francesco Fratto e Antonello Ricci

Jacopo Lucarelli, ala di 197 cm per 96 kg da due stagioni alla Libertas arriva dalla Pallacanestro Piacentina in A2. Livornese doc, inizia a giocare a pallacanestro nel Meloria di Maurizio Vortici prima di passare al Don Bosco con la cui maglia segue il cursus honorum delle giovanili fino alla prima squadra. Nel 2016 debutta in serie A con la maglia di Agropoli prima di trasferirsi (gennaio 2017) alla Fiorentina Basket dove resta un anno e mezzo.

Dal 2018 al 2020 gioca nell’Orlandina Basket di cui viene designato capitano. La sua ultima esperienza in serie B risala a due anni fa a Roseto dove fu protagonista assoluto con 13,2 punti di media per gara.

Anche Fratto è al secondo anno a Livorno, dopo aver speso gran parte della propria carriera nella natia Cecina. Dal 2009 al 2016 ha collezionato ben 205 presenze in serie B con i Rossoblù di cui è stato una vera e propria bandiera non solo per l’ottimo rendimento, ma anche per l’atteggiamento pugnace.

Nel 2016 Fratto lascia per la prima volta la Toscana e firma per Omegna dove rimane due stagioni. Chiusa la parentesi piemontese il giocatore torna nella propria regione e si accasa a Piombino dove conosce Coach Andreazza che ne diventa subito un estimatore. Successivamente passa a Fabriano che lo mette sotto contratto nell’estate del 2019 e l’anno dopo ecco la chiamata dell’ambiziosa San Giobbe Chiusi con cui vince il campionato di B e debutta in A2 prima di ritornare alla corte di Coach Andreazza alla Libertas.

Bandiera della Libertas è invece Antonello Ricci, 104 presenze tra campionato e playoff con 4 stagioni in maglia Libertas per il giocatore originario di Vasto, che in questa stagione firma 10.1 punti di media con 2.1 rimbalzi e 1.5 assist.

Poco al di sotto della media realizzata in doppia cifra: Luca Tozzi, Tommaso Fantoni e Andrea Saccaggi.

Luca Tozzi, alto 2 metri per 93 chili, è cresciuto cestisticamente nell’ABC Castelfiorentino e ha militato nelle ultime quattro stagioni nell’Etrusca San Miniato in serie B. In questa stagione di debutto alla Libertas viaggia con 9.7 punti di media a cui aggiunge 5.3 rimbalzi.

Lungo dalla vasta esperienza e califfo della categoria è Tommaso Fantoni, pivot di 206 cm, che prima dell'arrivo a Livorno ha giocato cinque stagioni in serie A2 con la maglia di Kleb Ferrara. Livornese purosangue classe 1985, la carriera parte nel Basket Livorno con cui debutta nella massima serie. Cinque anni – fino al 2007 – prima della parentesi alla Benetton Treviso e il ritorno a casa dove.

Nell’estate 2008 firma per Casale Monferrato (LegaDue) dove rimane tre anni; nel 2011 Fantoni firma per la Reyer Venezia e quindi torna in serie A, poi il ritorno in A2 a Barcellona Pozzo di Gotto. Dopo l’esperienza siciliana, si accasa a Torino dove contribuisce alla promozione in A. Un campionato nella massima serie con i piemontesi, poi l’approdo a Scafati e infine Ferrara.

Seconda stagiona in toscana anche per Andrea Saccaggi, guardia di 190 cm per 90 kg, che arriva a Livorno dopo aver conquistato la promozione in serie A2 con la maglia della Rinascita Basket Rimini.

Prodotto del settore giovanile del Don Bosco Livorno, nel 2007 debutta in serie A con la maglia della Benetton Treviso. L’anno successivo milita in Legadue nel Basket Livorno prima di tornare a Treviso.

La carriera di Saccaggi però decolla in Piemonte: nell’estate del 2011 firma per Omegna e vi resta fino al 2014 collezionando 124 presenze e 1320 punti per una media di 10,6.

Lasciata Omegna, passa ad Agrigento, sempre in A2. Omegna ed Agrigento torneranno nella storia del giocatore. In Sicilia la guardia di Massa gioca due anni e si conferma uno degli italiani-certezza della seconda divisione nazionale.

Nel 2016 Saccaggi torna a Treviso prima di accasarsi – sempre in A2 – a Latina; nel 2018 ai trasferisce alla gloriosa Virtus Roma. Un campionato in giallorosso e poi a San Severo, comunque in A2.

Nel 2020 Saccaggi torna ad Agrigento – stavolta in B – e con la maglia della Fortitudo, poi Rimini e Livorno.



Importante parte del roster sono anche: Andrea Bargnesi, Gregorio Allinei e Leon Williams

Andrea Bargnesi, play di 182 cm per 73 kg, è al secondo anno a Livorno dopo essere stato avversario dei Knights con la maglia della Sangiorgese Basket.

La carriera di Bargnesi ha spiccato il volo nell’Under 14 del Basket Fanum, la squadra di casa, dove la sua media di 34,7 punti a partita fu notata dagli osservatori di Bassano del Grappa, club che ne prelevò il cartellino nell’estate del 2015. Con la canotta dei vicentini, il play marchigiano ha seguito tutta la trafila del settore giovanile fino al debutto in prima squadra a 15 anni e mezzo in C Gold.

Nel 2019 per Bargnesi c’è il salto in serie B: firma per il Pino Dragons Firenze dove inizia a conoscere la categoria. Un anno in Toscana, poi il passaggio a San Giorgio su Legnano dove la permanenza è di due stagioni.

Arrivato in estate, Gregorio Allinei è una guardia fiorentina di appena 20 anni. Ha iniziato a giocare nella Pallacanestro Calenzano prima di passare alla Pallacanestro Biella. Infine, il trasferimento al Basket 2000 Pistoia con cui ha proseguito il cammino nelle giovanili (in doppio tesseramento con Montale) prima di entrare stabilmente nell’orbita della prima squadra con cui l’anno scorso ha conquistato la promozione in serie A.

Infine lo straniero per Livorno è Leon Williams, playmaker olandese di Amersfoort, cittadina in provincia di Utrecht è alto 1,89 e nelle ultime stagioni ha militato nel Groningen, massima divisione del campionato dei Paesi Bassi. Da anni è nel giro della Nazionale Olandese con la cui maglia ha partecipato ai Campionati Europei del 2015 e del 2022



Tra i giocatori di rotazione Dorin Buca, Nicola Vicenzini, Samuele Balestri e Federico Madeo