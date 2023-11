Uefa Youth League, Benfica-Inter 1-1: gol e highlights

È terminata in parità con il punteggio di 1-1 la sfida tra Benfica e Inter, valida per la quinta giornata del Gruppo D di UEFA Youth League. In vantaggio a inizio ripresa con Quieto, i nerazzurri sono stati raggiunti due minuti più tardi da Felix.

Decisiva sarà l’ultima sfida contro la Real Sociedad al Konami Training Centre. I nerazzurri possono ancora staccare il pass, ma oltre a vincere dovranno segnare almeno tre gol di scarto e sperare che il Benfica non vinca contro gli austriaci del Salisburgo già qualificati agli ottavi da prima del girone.