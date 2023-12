Uefa Youth Legaue | Newcastle-Milan 3-1: gol e highlights

La formazione Primavera del Milan chiude il girone F di Youth League con una sconfitta indolore a Whitley Park contro il Newcastle. Nella sesta e ultima giornata del raggruppamento hanno così avuto la meglio i padroni di casa, vittoriosi per 3-1. Non è bastato ai rossoneri il primo timbro nella competizione di Mattia Liberali, nella ripresa gli inglesi hanno sfruttato le palle inattive per ribaltare il punteggio con Hernes e l'ex Heffernan, per poi chiudere i conti con Parkinson.