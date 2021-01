Fuochi d'artificio prima di Inter-Juve: lo spettacolo della curva Nord. Video

Lo avevano promesso. "Noi saremo lì", avevano detto. E hanno deciso di far sentire la loro presenza con uno spettacolo pirotecnico che ha illuminato lo stadio e la notte.

Eccolo lo show organizzato domenica sera dalla curva Nord prima di Inter-Juventus, poi vinta per 2-0 dai nerazzurri. A un secondo dal fischio d'inizio, i tifosi nerazzurri hanno acceso una serie di "batterie" da dietro il secondo anello verde, con i fuochi che sono immaginariamente arrivati sul prato verde del Meazza, tanto che l'arbitro ha dovuto rinviare di qualche minuto l'inizio della gara.

"È la sera del derby d’Italia. Non sarà una semplice partita, sarà una battaglia - avevano spiegato gli ultras in un comunicato diffuso prima della gara -. Le battaglie vanno vinte, per vincere la guerra. Vi chiediamo di dare tutto, di metterci tutto ciò che avete. Sappiate che è nostra usanza non lasciarvi mai soli. Saremo li con voi, al vostro fianco, per annientare il nemico senza cedere un centimetro di campo. Dovete solo alzare lo sguardo sulla notte di san Siro, noi saremo lì", avevano assicurato dalla curva nord.