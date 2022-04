La Focol aspetta Parella per mettere in cassaforte i playoff

Obiettivo playoff ad un passo per le Coccinelle della Fo.Co.L Legnano che, in casa contro Parella Torino, sabato alle 18.00, puntano alla vittoria per chiudere aritmeticamente la pratica e affrontare la successiva trasferta di Acqui Terme con maggior relax.

I 5 punti di vantaggio in classifica su Caselle (battuta due volte negli scontri diretti) sono sì confortanti ma non devono far abbassare la guardia alle biancorosse che infatti hanno affrontato le ultime due settimane con grande impegno, senza lasciarsi distogliere dall'unico e vero mantra che ha accompagnato l'intera stagione: si scende in campo solo e sempre per vincere.

Volge dunque al termine la regular season, con due sole giornate ancora da disputare.

Parella Torino occupa stabilmente le posizioni centrali della classifica, comodamente sopra la zona calda e a -11 dal secondo posto, occupato dalle nostre ragazze, valevole per l'accesso ai playoff.

Grinta e sangue freddo quindi, come dimostrato nel cammino pressoché impeccabile dalla squadra di coach Uma fin qui, con grande consapevolezza nelle proprie qualità e con attenzione ad ogni dettaglio.

Appuntamento alle 18.00 di sabato 23 aprile, al PalaVolley di Legnano: accesso a 5€ per i maggiori di 12 anni, per info e prenotazioni chiamare entro le 22 di venerdì 22/4 il 3395708620.