Pool Salvezza A2. Il Club Italia chiude la stagione con una sconfitta a Perugia

Il Club Italia non riesce a bissare il successo dell’andata e chiude la stagione con una sconfitta. Oggi pomeriggio, nell’ultima gara della Pool Salvezza del Campionato di A2, le azzurrine sono state superate 3-1 (21-25, 25-22, 25-18, 25-22) da 3M Pallavolo Perugia. La trasferta in Umbria non premia le giovani della formazione federale che, vinto il primo set, non hanno trovato la giusta continuità per imporsi anche nelle frazioni successive. Miglior realizzatrice di serata la schiacciatrice di Perugia Candela Sol Salinas, autrice di 21 punti, 2 ace e 2 muri. Tra le fila del Club Italia hanno chiuso il match in doppia cifra le schiacciatrici Lisa Esposito (18 punti, 2 ace, 1 muro) e Giulia Viscioni (15 punti, 3 ace, 1 muro) e la centrale Nausica Acciarri (11 punti, 2 ace, 2 muri).

Per questo ultimo impegno della stagione il tecnico federale Michele Fanni si affida al sestetto con la diagonale Passaro-Adriano, le schiacciatrici Esposito e Viscioni, le centrali Modesti e Acciarri e al libero Ribechi. Dall’altra parte della rete coach Guido Marangi schiera per Perugia lo starting six con Salinas, Negri, Patasce, Traballi, Agbortabi, Manig e il libero Rota. È il Club Italia a rompere l’equilibrio che caratterizza l’avvio del set (7-7) spingendosi sul +4 (8-12). Il time out chiamato da coach Marangi rimette in corsa la formazione di casa che accorcia (11-13), tiene il passo (14-15), ma non riesce a ristabilire la parità. Decisiva la ripartenza delle azzurrine che incrementano il proprio vantaggio fino al +7 (15-22), respingono l’ultimo assalto di Perugia (20-22) e conquistano il primo set (21-25). In avvio di seconda frazione sono ancora le giovani della formazione federale a imporre il proprio gioco (1-4).

Perugia si ricompatta (4-7) e piazza il break che vale la parità (7-7). Per un lungo tratto le due formazioni procedono sostanzialmente punto a punto (14-14) recuperando prontamente ogni tentativo di allungo avversario. È Perugia a cambiare ritmo e a spingersi sul +3 (18-15). Il time out chiamato da coach Fanni non ha l’effetto sperato e la squadra Umbra continua a rimanere avanti (21-16). Il secondo stop al gioco chiamato dalla panchina delle azzurrine rimette in marcia il Club Italia: l’ace di Modesti vale il nuovo -2 (21-19). La rimonta però non si compie e le umbre ristabiliscono la parità nel conto set (25-22). Al rientro in campo è nuovamente il Club Italia a imporre il proprio gioco (3-6), ma è pronta la reazione di Perugia che, approfittando di qualche errore delle azzurrine, riporta lo score in equilibrio (7-7) e sorpassa (9-7). Sostituzione per la formazione federale: fuori Adriano dentro Despaigne (che rimarrà in campo fino alla fine del match).

Con determinazione le azzurrine ricominciano a macinare punti e si riportano a contatto (12-12). Questa volta è Perugia a trovare l’accelerazione decisiva per uscire dal punto a punto (14-14): le umbre si spingono sul +3 (17-14), non permettono alle azzurrine di rientrare (19-15) e conquistano il terzo set (25-18) portandosi sul 2-1. L’avvio della quarta frazione vede nuovamente il Club Italia in vantaggio (3-6, 4-7). Perugia riesce a ricucire (8-8), le azzurrine provano a ripartire (10-12, 11-13), ma non trovano lo spunto giusto per staccare le avversarie. Le ragazze di coach Marangi recuperano nuovamente (13-13) e il match imbocca i binari dell’equilibrio fino al 18-18. Nel finale è la formazione di casa a trovare il vantaggio decisivo: Perugia arriva sul +3 (21-18), le azzurrine provano a tenere il passo (22-21) ma non riescono a rientrare e la formazione umbra conquista set e partita (25-22). Il tabellino del match:

3M PALLAVOLO PERUGIA-CLUB ITALIA 3-1 (21-25, 25-22, 25-18, 25-22)

PERUGIA: Salinas 21, Negri 5, Patasce 10, Traballi 13, Agbortabi 8, Manig 6; Rota (L). Ne: Stentella, Giudici, Dalla Rosa, Pero. All. Marangi.

CLUB ITALIA: Esposito 18, Modesti 9, Adriano 9, Viscioni 15, Acciarri 11, Passaro 1; Ribechi, Amoruso, Micheletti, Despaigne 6, Gambini (L). Ne: Gambini, Monaco. All. Fanni.