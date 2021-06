Milano: il blitz della Polizia contro una banda di pusher a Rogoredo

Associazione a delinquere a fini di spaccio. Con questa accusa martedì 8 giugno la Polizia di Stato ha fermato 10 pusher di varie nazionalità nei pressi della stazione di Rogoredo, nota per la vendita di eroina e cocaina a sud di Milano.

Le attività d’indagine, per le quali sono state utilizzate anche intercettazioni telefoniche e localizzazioni GPS, hanno permesso di ricostruire anche le modalità di finanziamento con cui una delle due bande finanziava l'acquisto dello stupefacente da rivendere, come ad esempio la rapina in una banca di Corso Lodi, fino alle modalità di smistamento della droga ai singoli pusher per la vendita al dettaglio nella zona di Rogoredo.