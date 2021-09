'Bicipolitana': ecco l'innovativa pista ciclabile della lista Civica Ambientalista

Una pista ciclabile che "ricalca" in superficie il percorso delle linee della metropolitana di Milano. È la "Bicipolitana", il progetto della lista "Civica ambientalista" per realizzare una nuova preferenziale per i velocipedi simile a quelle usate nelle grandi città europee, sfruttando i tracciati del metrò per delineare l'ideale percorso di una pista ciclabile lungo le vie della città.

"È un'idea molto usata all'estero - spiega Gabriella Brusci, candidata e capolista di Civica Ambientalista al Comune di Milano - Grazie alla dimostrazione in realtà aumentata messa a punto dai docenti di 'VRtualize' abbiamo cercato di far immergere lo spettatore in quella che potrebbe essere un'ideale linea di Bicipolitana tra Sesto San Giovanni e il Duomo, esattamente come accade nella realtà sulla linea 1 del metrò. Si tratta di un piccolo tassello in quella che è la nostra idea generale di mobilità per Milano, una realtà in cui la bicicletta diventa non solo un mezzo di trasporto, ma anche un'esperienza di socialità e riutilizzo degli spazi".