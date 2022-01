Milano diventa 'polveriera' allo scoccare della mezzanotte: l'impressionante video

Nonostante i fuochi fossero vietati, migliaia di botti esplodono in ogni quartiere

Allo scoccare della mezzanotte, tra il 31 dicembre e il 1 gennaio 2022, Milano diventa una "polveriera". Nonostante i fuochi d'artificio fossero vietati, infatti, migliaia di botti esplodono in tutta la città. Le impressionanti immagini sono mostrate da Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza.

"I fatti hanno dimostrato ciò che ripeto da tempo: non bastava vietare l’utilizzo dei bozzi ma bisognava vietarne anche la vendita. È l’unico provvedimento efficace", dice De Corato. "Sarebbe interessante sapere dal Comune, però, anche quanti agenti di Polizia Locale ha destinato al controllo del rispetto di questa misura. Le “esplosioni” di stanotte in tutti i quartieri di Milano hanno dimostrato che si è trattato di un divieto fatto dal centrosinistra giusto per riempirsi la bocca con iniziative ‘green’, ma di fatto inutile", precisa.

Nella notte, ci sono stati feriti e alcuni giovani accoltellati.