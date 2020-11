Vaccini agli anziani, Rozza (PD): "ATS ha avvisato i medici di base che le dosi sono scarsissime"

Secondo una circolare ATS ai medici di base le scorte di vaccini antinfluenzali per gli anziani di Milano sarebbero ridottissime. A riferirlo, in un'intervista telefonica a Milano Today, è la consigliera regionale del PD Carmela Rozza, che accusa la Giunta di Attilio Fontana di aver sottratto risorse preziose ai dottori di medicina generale per organizzare uno spot pubblicitario nei 4 ambulatori di quartiere per le vaccinazioni inaugurati mercoledì 18 novembre dall'assessore alle Politiche sociali Stefano Bolognini.

"Nella circolare si dice chiaramente che le scorte di vaccini contro l'influenza per gli over 65 sono già finite - dice Carmela Rozza al telefono - Dalle nostre informazioni emerge che sarebbero dovuti arrivare 3 milioni di dosi, ma in realtà ne sono arrivate poco più della metà. Nonostante questo Bolognini, Fontana e Gallera mettono in piedi uno show agli ambulatori delle case Aler per far vedere che invece vaccinano gli anziani".

Secondo quanto riferisce la consigliera il comunicato dell'ATS ai medici di base recita testualmente quanto segue: "Al momento attuale tutta la filiera distributiva del vaccino antinfluenzale per ATS Milano presenta disponibilità ridottissime di vaccino over 65, e non presenta altre disponibilità di altri vaccini antinfluenzali o pneumococcici. Non è stato comunicato al momento quando vi potranno essere ulteriori rifornimenti di vaccino".