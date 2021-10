La manifestazione degli studenti "no green pass" alla Statale

Un centinaio di studenti della Statale hanno manifestato contro l'obbligo di green pass in università nella mattinata di venerdì 15 ottobre. Gli attivisti si sono radunati davanti alla Ca' Granda di via Festa del Perdono per poi organizzare un corteo spontaneo tra i cortili dell'ateneo, senza mai entrare nelle aule.

Nessuno dei manifestanti ha voluto rilasciare dichiarazioni ai giornalisti ma hanno preferito scandire slogan in cui affermano che, secondo loro, Ministero dell'istruzione e università non avrebbero fatto abbastanza per evitare i contagi nelle aule degli atenei.

Il corteo, secondo quanto appreso da MilanoToday, sarebbe composto principalmente da membri di forze antagoniste, non ci sarebbero esponenti di estrema destra. Si tratta dell'unico corteo presente a Milano. Per il momento non si registrano criticità né sui mezzi pubblici né davanti al tribunale di Milano (dove è presente un imponente dispiegamento di forze dell'ordine). Polizia e carabinieri, inoltre, stanno presidiando tutti gli obiettivi sensibili che potrebbero finire nel mirino dello sconclusionato movimento: un blindato è fermo davanti alla sede della Rai di corso Sempione e, a qualche centinaio di metri, in zona Arco della Pace, si trovano altre camionette della polizia.