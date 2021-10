No green pass, un ragazzo fermato alla manifestazione: il video

Avrebbe dovuto sciogliersi dopo il presidio davanti alla sede Rai il corteo no green pass di Milano del 30 ottobre 2021, il primo con un percorso concordato che, tuttavia, è stato 'violato' in zona Porta Nuova per poi ricongiungersi alle strade decise preventivamente con la questura.

Ma, sciolto il presidio alla Rai, i manifestanti (a cui si è unito anche il senatore di ItalExit Gianluigi Paragone) si sono mossi verso l'Arco della Pace. La polizia li ha contenuti cercando di evitare che proseguissero nel corteo, a quel punto non più autorizzato, e all'inizio di via Pagano ha fermato un giovane che si era mostrato particolarmente esagitato. Intanto pezzi di cortei si muovono confusi nella zona di piazza Sempione e via Canonica creando anche disagi al traffico.