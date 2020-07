Niguarda e Ca' Granda ancora allagate per la pioggia: geyser dai tombini e 'cascate' dai marciapiedi

Ennesimo allagamento per le strade di Niguarda e Ca' Granda, dove i cittadini si sono svegliati ancora una volta sott'acqua a causa del maltempo. Per le strade dei quartieri, e in particolare in viale Fulvio Testi, i tombini sono esplosi a causa della pressione, mentre su numerosi marciapiedi si sono generate vere e proprie cascate.

Gravi disagi anche per le automobili che procedevano sulla carreggiata, con le ruote completamente immerse nel "fiume" generato dalla pioggia e dall'acqua del Seveso fuoriuscita dai tombini. Uno spettacolo purtroppo tristemente già noto ai residenti dei quartieri, che ancora una volta fanno i conti con un'emergenza idrica che causa numerosi danni anche ad abitazioni e negozi.