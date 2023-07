L'incredibile grandinata a Melzo: chicchi come palle da tennis, strade invase da fiumi di ghiaccio. Video

Strade trasformate in fiumi di ghiaccio, chicchi grandi come palle da tennis che piovono dal cielo. E danni ovunque. Ecco le immagini dell'incredibile, e spaventosa, grandinata che si è abbattuta venerdì sera su Melzo, hinterland di Milano.

Tanti i danni in città, tra case danneggiate e auto spaccate. La situazione più delicata in via Roma, dove il sottopasso si è allagata intrappolando alcuni automobilisti di passaggio. Fortunatamente non vengono segnalati feriti.

Video Angelo Lauria