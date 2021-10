Milano, vestiti e accessori di Halloween contraffatti: maxi sequestro della Guardia di Finanza

Maxi sequestro di Halloween da parte della Guardia di Finanza di Milano, che ha sottoposto a sequestro penale di oltre 100mila articoli in quattro negozi della città e dell’hinterland.

Tra gli accessori sequestrati anche capi di abbigliamento ed addobbi decorativi per la festività, recanti il marchio CE non conforme o contraffatto. Altri 4mila articoli sono stati confiscati per violazione delle disposizioni previste dal “Codice del Consumo”, e altri 700 per la normativa relativa alla sicurezza dei giocattoli.