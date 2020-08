Va a rubare in chiesa durante il permesso premio nonostante sia già ai domiciliari: preso ladro a Garbagnate

Era andato a rubare in chiesa durante il periodo di semi libertà, non accorgendosi, tuttavia, di essere stato ripreso dalle videocamere di sorveglianza. Così un 44enne italiano che voleva usufruire del permesso premio in modo per così dire “creativo”, è stato incastrato dai Carabinieri a Garbagnate Milanese, finendo in carcere perché già in precedenza agli arresti domiciliari.

A dare l’allarme era stato, il 29 luglio scorso, il prete della parrocchia, che al mattino aveva trovato il portone della sagrestia aperto e la cassetta delle offerte svuotata.