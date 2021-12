Unes, scontri tra lavoratori e polizia per il licenziamento di 41 precari

Sono stati caricati dalle forze dell'ordine i lavoratori della di Brivio e Viganò Logistics (società appaltatrice del gruppo Unes) che all'alba di giovedì 30 dicembre hanno nuovamente protestato contro il licenziamento di 41 precari davanti allo stabilimento di Vimodrone, in provincia di Milano.

I dimostranti, riuniti sotto la sigla sindacale 'Sì Cobas', hanno bloccato l'ingresso del magazzino impedendo il transito dei camion merci della compagnia di alimentari all'ingrosso e scontrandosi con le forze dell'ordine che tentavano di forzare il blocco dei lavoratori. Dall'inizio delle protesta sono quasi 20 i blocchi delle merci in arrivo nei magazzini Unes messi in atto dal sindacato per chiedere il reintegro degli esuberi.