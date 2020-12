Lombardia zona gialla da domenica 13 dicembre: il video dell'annuncio di Fontana

"Domenica la Lombardia sarà zona gialla. Ho parlato con il ministro Speranza e sabato il decreto sarà in gazzetta ufficiale". L'annuncio arriva dal presidente della regione Attilio Fontana, che in un video su Facebook ha dato la notizia del cambio di colore per Milano e le altre province.

Il governatore ha poi fatto appello alla responsabilità per continuare il trend positivo di contagi da Covid-19: "I numeri in Lombardia si confermano in diminuzione, sia per quanto riguarda la circolazione del virus sia per i ricoveri nei reparti di terapia ordinaria e intensiva. Un risultato ottenuto grazie ai comportamenti virtuosi di tutti i lombardi, ma esorto tutti a continuare su questa strada di responsabilità quotidiana".