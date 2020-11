Maxi sequestro di marijuana: pusher colti sul fatto con oltre 270 Kg di erba

Quasi tre quintali di marijuana per un valore di circa 400mila euro. È quanto scoperto dai Carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni in un capannone in provincia di Monza e Brianza, dove 3 pregiudicati italiani e 2 stranieri incensurati gestivano un commercio di erba all’ingrosso.

I militari, insospettiti da uno strano via vai all’interno del capannone, ha colto sul fatto i 5 pusher mentre distruggevano telefonini e portatili prima di darsi alla fuga, trovando circa 270 Kg di marijuana imballata in 30 scatole di cartone e confezionata in dosi da 1 Kg. In una successiva perquisizione in casa dei 5 spacciatori i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato anche circa 4mila euro in contanti.