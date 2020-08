Milano Artweek "riparte" nonostante il Covid: una settimana di eventi sull'arte contemporanea dal 7 al 13 settembre

Mostre, iniziative ed eventi per dire che i luoghi dell'arte non sono posti in cui il rischio contagio Covid è maggiore. Riparte così la Milano Artweek 2020, la settimana di eventi dedicati all'arte contemporanea in città che si sarebbe dovuta tenere a marzo e che è stata posticipata dal 7 al 13 settembre.

"Bisogna smentire la falsa convinzione secondo cui stare in un museo ci espone maggiormente al contagio - ha spiegato l'assessore alla Cultura del Comune di Milano, Filippo Del Corno - Grazie al lavoro delle molte persone che si sono adoperate per garantire i protocolli sanitari anti Covid si è potuta garantire una rassegna che restituisse un po' di arte e bellezza ai luoghi resi vuoti in questi mesi dalla pandemia".

"Rispetto allo scorso anno abbiamo voluto fare un passo in più nella nostra collaborazione con il Comune - spiega Michele Seghizzi, direttore marketing e relazioni esterne di Banca Generali, main sponsor di Milano Artweek 2020 - Abbiamo perciò incrementato il numero delle iniziative da noi sponsorizzate, dagli ingressi gratuiti al Museo del '900 sabato 9 settembre, alla rassegna fotografica 'Our darkest hour', dedicata alla pandemia e ai suoi protagonisti dal fotografo veneziano Michele Alassio, passando per le opere di Francesco Arena ed Enrico David, che rimarranno esposte per l'occasione nella nostra sede di piazza Sant'Alessandro".