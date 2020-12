Partite e cinema Sky gratis sui siti pirata: smantellata la rete per vedere la pay TV online

Usavano piattaforme di streaming online pirata per vedere gratis i contenuti a pagamento, su Sky. È quanto accertato dalla Guardia di Finanza di Milano, che nell’ambito dell’operazione denominata “The net” ha oscurato un network di siti pirata che contavano oltre 50mila utenti.

Grazie a protocolli privati per l’anonimato online gli utenti accedevano in streaming a contenuti pay TV messi online tramite IPTV, la cosiddetta Internet Protocol Television. Nei guai 3 soggetti ritenuti appartenenti a un’articolata organizzazione che, in varie regioni d’Italia, vendeva decoder per accedere al protocollo IPTV. I 3 sono stati denunciati per violazione del diritto d’autore.