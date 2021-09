"Vogliamo essere ascoltati", attivisti per il clima bloccano il traffico: manganellati

Mattinata di tensione quella di giovedì 30 settembre a Milano. Diversi attivisti per il clima hanno bloccato il traffico attorno al Mico di Milano. Gli ambientalisti, più nel dettaglio hanno fermato auto e moto in tre incroci attorno alla struttura per impedire l'ingresso alla Pre-Cop, l'ultima riunione ministeriale prima della Cop 26, la 26esima conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in programma in Scozia, dal primo al 12 novembre.

Un "blocco" di attivisti riconducibili alla Climate Justice Platform che si trovava lungo l'asse Berengario-Eginardo è stato isolato e manganellato dalle forze dell'ordine: intorno alle 8:00 uomini della polizia e della guardia di finanza sono intervenuti isolandoli e impedendo loro l'accesso al centro congressi.