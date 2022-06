Truffano un automobilista con la tecnica dello specchietto: arrestati

Sono finiti in manette due italiani di 37 e 48 anni che nella tarda serata di venerdì 24 giugno avevano truffato un ventenne con la "tecnica dello specchietto". I due, già pregiudicati per analoghi episodi, si erano accostati all'auto della vittima in viale Tunisia, e approfittando di un suo momento di distrazione avevano graffiato lo specchietto dell'automobile, convincendolo così di aver urtato il retrovisore della loro vettura, già divelto in precedenza per simulare l'incidente,e facendosi consegnare 200 euro in contanti come risarcimento. Alla scena, avevano tuttavia assistito alcuni agenti della squadra mobile della Polizia di Stato di Milano, che hanno subito fermato i due truffatori riconsegnando i contanti alla vittima.