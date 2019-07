Cosa fare a Milano dal 12 al 14 luglio: tutti gli eventi

Cosa fare a Milano dal 12 al 14 luglio?

Mile più uno gli eventi previsti nel week-end: concerto dei Muse a San Siro (venerdì e sabato); una serata di tango alla Palazzina Appiani organizzata dal Fai, per ballare fino a tarda notte (domenica); AriAnteo, la rassegna di film all’aperto più importante dell’estate (tutto il week-end).

Cibo e Vino

Avete voglia di cibo di strada e birra artigianale all'aperto? Ecco che cosa non potete perdervi: Street food festival al Parco Nord, con grigliate, aperitivi e musica (sabato e domenica); il festival della birra e dello street food a Morimondo (tutto il week-end); appuntamento con la cucina messicana all’East Market Diner di Lambrate (venerdì e sabato).

Concerti e serate

Tra i concerti di questo week-end d’estate: “Solar”, il festival di musica elettronica al Magnolia nato grazie alla collaborazione con Dude Club (sabato e domenica); un concerto con le musiche di Star Wars all’Auditorium (domenica); “Suoni mobili”, il festival estivo di musica itinerante in Brianza (tutto il week-end); Estate sforzesca, oltre 80 appuntamenti di musica dal vivo e danza al Castello Sforzesco (tutto il week-end).

Gratis

Numerosi anche gli eventi gratuiti per adulti e per famiglie: l’ingresso gratuito alla mostra “Il meraviglioso mondo della natura” a Palazzo Reale (venerdì); una mostra in Triennale dedicata alla detenzione femminile (tutto il week-end); l’ingresso gratuito al Milano Latin Festival in occasione del 5° anniversario della manifestazione (venerdì); il cinema popolare all’aperto al Giambellino (tutto il week-end).

Ancora: le visite guidate alla Galleria Campari (tutto il week-end); la mostra di Giorgio Andreotta Calò al Pirelli Hangar Bicocca, dedicata alla città di Milano (tutto il week-end); la mostra con sterco bovino all’Hangar Bicocca (tutto il week-end); e l’aperitivo gratuito sui tetti della Galleria incluso nel biglietto d’ingresso al percorso panoramico (sabato).

Manifestazioni e Incontri

Tra le manifestazioni e gli incontri in città: Milano Latin Festival ad Assago, tra musica e gastronomia del Centro e Sud America (tutto il week-end); La Milanesiana, incontri e proiezioni con i grandi nomi dello spettacolo in giro per la città (tutto il week-end); PoliMi Fest, incontri, cinema all’aperto e dibattiti al Politecnico e al Campus della Bovisa (tutto il week-end); Sormani d’estate, la rassegna letteraria estiva a Palazzo Sormani (tutto il week-end).

Piscine

Per chi cerca un angolo dove rinfrescarsi in città: l'apertura di molte piscine comunali a Milano (tutto il week-end) e i Bagni Misteriosi con orari anche notturni ed aperitivi (tutto il week-end).

Cinema e teatro

Tra le iniziative al cinema: “Agenda Brasil”, una rassegna dedicata ai colori e alle contraddizioni del Brasile al Mic (tutto il week-end); il cinema gratis sotto le stelle nel Parco di Villa Finzi (tutto il week-end); cinema all’aperto presso Il Centro di Arese (tutto il week-end); il cinema sui tetti della Galleria (tutto il week-end); l’emozione del cinema Drive-In all’Idroscalo (sabato e domenica) e il Cinema Bianchini in un giardino segreto con percorsi dedicati ai grandi capolavori (domenica).

Mostre

Tra le mostre dedicate al grande genio di Leonardo da Vinci per il V centenario della sua morte: la mostra di Lucio Fontana dedicata a Leonardo al Museo del Novecento (tutto il week-end); Leonardo da Vinci in 3D alla Fabbrica del Vapore, tra ologrammi e realtà aumentata (tutto il week-end); L’ultima cena dopo Leonardo presso la Fondazione Stelline (tutto il week-end); ultime date di Leonardo & Warhol, un’immersione multimediale dedicata ai due grandi artisti alla Cripta di San Sepolcro (tutto il week-end); la mostra con le macchine disegnate da Leonardo a Palazzo Reale (tutto il week-end). Da non dimenticare: Leonardo da Vinci Parade che celebra le opere e i disegni di Leonardo in vista del V centenario della sua morte (1519-2019) al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia (tutto il week-end).

Tra le altre mostre da non perdere: la mostra alla Gam dedicata ai quadri del pittore Andrea Ventura (tutto il week-end); la mostra a Palazzo Reale dedicata a Ugo Nespolo (sabato e domenica); i Preraffaelliti a Palazzo Reale (tutto il weekend); la mostra del fotografo Roger Ballen alla Galleria Carla Sozzani (domenica) e la mostra fotografica dei senzatetto di Milano alle Galleria d’Italia (tutto il week-end); la mostra dedicata al Perù al Mudec (tutto il week-end); le foto mimetiche dell’artista cinese Liu Bolin al Mudec (tutto il week-end); la mostra Storie di moda alla Galleria Campari a Sesto San Giovanni (tutto il week-end); primo week-end anche per Fragility & Beauty, dedicata al cambiamento climatico, al Museo della Scienza (tutto il week-end); Roy Lichtenstein al Mudec (tutto il week-end); la casa stregata in Fondazione Prada, un’installazione multimediale dell’artista Lizzie Ficth (tutto il week-end); la mostra dedicata a Marinella Pirelli al Museo del Novecento (tutto il week-end).

E poi: Broken Nature, dedicata al legame tra uomo e natura in Triennale (tutto il week-end); la mostra fotografica Surrogati. Un amore ideale presso l’Osservatorio della Fondazione Prada (tutto il week-end); Il meraviglioso mondo della natura (entrambe tutto il week-end).

Bambini

Tra gli appuntamenti dedicati ai più piccoli: Milano Clown Festival al Carroponte (domenica); le attività estive al museo della Scienza e della Tecnologia (tutto il week-end); il villaggio virtuale al Centro di Arese con immersioni nella realtà virtuale (tutto il week-end); i campus estivi all’Idroscalo con giochi, piscine e gonfiabili (tutto il week-end) e al Muba con tante attività creative (tutto il week-end); Natura, la mostra-gioco al MUBA dedicata agli elementi naturali (tutto il week-end).

Credit immagine Hans-Peter van Velthoven