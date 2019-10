La Città della Pizza, la settimana del gioiello e molto altro: cosa fare a Milano dal 25 al 27 ottobre

Cosa fare a Milano dal 25 al 27 ottobre?

Anche in autunno Milano non dorme mai, tra eventi gastronomici e manifestazioni diffuse. Siete pronti a scoprire tutti gli appuntamenti in città? Casa Nutella, lo spazio di Ferrero in Gae Aulenti per lanciare i nuovi “Nutella Biscuits” (tutto il week-end); la Città della Pizza, evento con 40 grandi maestri pizzaioli alla Fabbrica Orobia (sabato e domenica); Milano Jewelry Week, manifestazione dedicata al gioiello con più di 80 eventi in città (tutto il week-end).

Concerti e serate

Per chi ha voglia di ballare e di cantare il week-end non delude: Milano Swing Fest, una serata di ballo alla Bocciofila Martesana (venerdì); al Mediolanum Forum arrivano Fabrizio Moro (sabato) e Coez (domenica); una serata house al Fabrique con il dj Coccoluto (sabato) e un glitter party al Ristorante Classico per ballare tutta la notte (sabato).

Gratis

Numerose le mostre gratuite in città: la mostra da Base che racconta l’HIV (tutto il week-end); Pedigree, la mostra di arte messicana alla Galleria Campari (tutto il week-end); la mostra dedicata ad Alda Merini e Alberto Casiraghy alla Casa Boschi Di Stefano (tutto il week-end); la mostra gratuita al Museo del Novecento, con le installazioni di Ettore Favini ed Eugenio Tibaldi (tutto il week-end).

Infine: la mostra dedicata ai 50 anni dell’allunaggio all’aeroporto di Malpensa e la mostra femminile a Palazzo Pirelli (entrambe tutto il week-end).

Manifestazioni e Incontri

Mercatini, visite e incontri animeranno la città per tutto il week-end: East Market, il mercatino di Halloween a Lambrate (domenica); un laboratorio orafo gratuito allo IED (venerdì); i segreti del percorso della Ca’ Granda in una visita guidata speciale (tutto il week-end) e un evento benefico con numerosi brand di cosmesi presso la IFD Gallery (venerdì e sabato).

Cinema e Teatro

Tra le iniziative al cinema: la nuova rassegna alla Fondazione Prada, con “Soggettiva John Baldessari” e i film scelti dall’artista americano (venerdì); ultimo week-end del cinema Drive-In all’Idroscalo (sabato e domenica) e del cinema sui tetti della Galleria (tutto il week-end).

Anche il teatro non delude: Notre Dame de Paris, il famoso spettacolo con le musiche di Cocciante agli Arcimboldi (tutto il week-end): Le Signorine, uno spettacolo irriverente con Giuliana De Sio al Teatro Franco Parenti e I figli della frettolosa all’Elfo Puccini (entrambi tutto il week-end).

Mostre

Insieme e oltre Leonardo, ma sempre in nome dell’arte: la mostra a Palazzo Reale con un arazzo cinquecentesco in omaggio a Leonardo (tutto il week-end); ultimo week-end di Fragility & Beauty, dedicata al cambiamento climatico, al Museo della Scienza (tutto il week-end) la mostra del grande fotografo Elliott Erwitt al Mudec (tutto il week-end); la mostra a Palazzo Reale con opere di Picasso e Gauguin (tutto il week-end); Tesla Exhibition allo Spazio Ventura e della mostra sull’allunaggio alla Fabbrica del Vapore (entrambe tutto il week-end).

Non solo: la maxi-mostra dei Lego al museo della Permanente, con set di Lego dedicati a città moderne e monumenti antichi (tutto il week-end); le due mostre dedicate al Giappone al Mudec (tutto il week-end); Wildlife Photographer of the Year, con gli scatti più belli della natura alla Fondazione Matalon; la mostra su Ralph Rumney alla Casa Museo Boschi di Stefano (tutto il week-end); l’esposizione con Marina Abramovich alla Biblioteca Ambrosiana (tutto il week-end); Raffaello in 3D alla Permanente (entrambe tutto il week-end).

E poi: De Chirico a Palazzo Reale, con opere provenienti da Londra, Parigi e New York e, sempre a Palazzo Reale (tutto il weekend); la mostra di De Pisis al Museo del Novecento (tutto il week-end); la mostra di Daniel Steegmann Mangranè all’Hangar Bicocca, tra ologrammi e realtà virtuale (tutto il week-end); la mostra dedicata all’intelligenza artificiale all’Osservatorio della Fondazione Prada (tutto il week-end) e la mostra alla Fondazione Prada con una mummia di un toporagno (tutto il week-end).

Bambini

Numerosi anche gli appuntamenti per i più piccoli: i simulatori di volo al Centro di Arese (tutto il week-end); un pomeriggio di giochi al Centri Pime con i pipistrelli della corte imperiale (sabato); La famiglia Transilvania, uno spettacolo per bambini al Teatro Manzoni (sabato); Natura, la mostra-gioco al MUBA dedicata agli elementi naturali (tutto il week-end).