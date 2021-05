L'Inter ha chiesto ai tifosi di festeggiare rispettando le norme anti-covid

L'Inter ha chiesto ai propri tifosi di evitar di creare assembramenti prima del match a San Siro contro la Sampdoria, partita in programma alle 18 di sabato 8 maggio.

La società si è risolta ai propri supporter attraverso una nota: "Ai fini di salvaguardare la salute pubblica, invita i propri tifosi a festeggiare responsabilmente la vittoria del 19esimo Scudetto, rispettando tutte le disposizioni in vigore per contrastare la pandemia di Covid-19", è quanto si legge in una nota.

"Comprendendo bene l'emozione e l'importanza del momento, evitare la creazione di assembramenti e di situazioni rischiose per la salute propria e altrui resta di importanza primaria per evitare il contagio e vivere al meglio questo momento speciale", conclude il club nerazzurro.

La manifestazione fuori da San Siro

Prima di Inter-Samp gli ultras della Curva Nord di Milano hanno organizzato una manifestazione fuori da San Siro. L'evento, sorvegliato dalle forze dell'ordine, sarà a numero chiuso: potranno accedere 3mila persone.