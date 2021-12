Bollettino covid dell'8 dicembre 2021: oltre mille i ricoverati negli ospedali della Lombardia

Sono 2.783 i nuovi positivi al covid riscontrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino diffuso dal Ministero della Salute nel pomeriggio dell'8 dicembre. I tamponi eseguiti sono stati 142.469, con una percentuale di positivi rispetto ai tamponi dell'1,9%, in diminuzione rispetto al dato precedente che era del 2,2%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva in Lombardia sono 134 (nove in più), mentre nei reparti ordinari sono 1.041 (cinquantacinque in più).

Nella Città metropolitana di Milano, i nuovi contagi sono 969, di cui 353 in città. Nelle altre province spicca Brescia (325). Poi Monza-Brianza (259) e Como (166). Seguono Mantova (159), Bergamo (140), Pavia (118), Cremona (82), Lecco (67), Lodi (60) e Sondrio (16). Infine, nove persone sono venute a mancare per covid in Lombardia.

Intanto, nella giornata di martedì 7 dicembre, per il secondo giorno consecutivo sono state superate le 91 mila somministrazioni giornaliere di vaccino contro il covid in Regione. Nell'ultima settimana sono state effettuate 550 mila somministrazioni, con una media di 78,661 al giorno.

Aumentati i posti negli ospedali

E, per scongiurare la zona gialla, in Regione sono aumentati i posti letto riservati a coloro che vengono ricoverati a causa del covid. Ora sono 7.945. Va ricordato che la zona gialla 'scatta' quando si verificano tre condizioni: il sorpasso della soglia d'occupazione del 15% dei letti di area medica e del 10% dei letti per la terapia intensiva, oltre al superamento dei 50 casi ogni 100 mila abitanti. Due condizioni su tre, dunque, riguardano i posti letto negli ospedali e, peraltro, la terza condizione è già stata superata.

Per quanto riguarda la soglia fissata del 15% si passa da 1.003 posti letto occupati in area medica a 1.192 posti letto, con un incremento di 189 unità. Nella giornata di lunedì 6 dicembre le persone effettivamente ricoverate in area medica erano 986.