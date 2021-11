Bollettino covid Milano e Lombardia

Come di consueto vengono diffusi i dati dei contagi covid nelle ultime 24 ore in Lombardia.

Un milione di vaccini alle Scintille

Il Palazzo delle Scintille di Milano, che ospita un grande hub vaccinale, ha superato il milione di vaccinazioni anti covid. Lo rende noto il Policlinico. Aperto sette mesi fa, è stato uno dei più importanti centri di vaccinazione in Italia. Attualmente vengono somministrate circa cinquemila dosi al giorno, ma i medici sono pronti ad aprire altre linee per tornare oltre la soglia delle diecimila dosi in vista della somministrazione della dose 'booster'.