Bollettino coronavirus Milano e Lombardia, i dati di oggi lunedì 15 marzo

Continua la battaglia al coronavirus in Lombardia, che ormai da oltre un anno fa i conti con l'emergenza sanitaria. Negli ultimi giorni l'epidemia sembra aver ricominciato a correre con il rapporto tra positivi e tamponi che è salito e i reparti ordinari e di terapia intensiva degli ospedali che hanno ripreso a riempirsi.

Proprio per questo, da oggi, lunedì 15 marzo, Milano e tutta la Lombardia sono tornate in zona rossa, con nuovi divieti e restrizioni per cercare di flettere verso il basso la curva dei contagi.

I vaccini drive trough

Se da un lato le autorità cercano il modo per frenare la nuova avanzata del covid, dall'altro la grande sfida è organizzare al meglio - e più velocemente possibile - la campagna vaccinale.

Lunedì a Milano sono state inaugurate 4 linee di vaccinazione presso il 'drive thruogh' di via Novara, gestito dall'Asst Santi Paolo e Carlo e dall'esercito. "Sulle vaccinazioni abbiamo bisogno di accelerare. Quella di massa deve essere un'operazione rapidissima per avere efficacia. È dunque fondamentale l'arrivo dei vaccini, anche quelli nuovi tipo Johnson and Johnson che, essendo monodose, consentono di vaccinare molte più persone in un tempo rapido", il commento del governatore, Attilio Fontana.

"La gente è arrivata ai limiti della capacità di sopportare le continue privazioni di libertà - ha spiegato il presidente lombardo - e ai limiti della capacità di sostenere economicamente le sue attività. Quindi bisogna accelerare".

"La nostra battaglia per sconfiggere il virus - ha aggiunto Fontana - passa anche da qui. I centri sono pronti, le strutture sono pronte e l'organizzazione è pronta. Ci servono però i vaccini, tutti i vaccini possibili e il personale sanitario che ci hanno promesso da Roma. Solo così potremo veramente accelerare".