La maxi coda dei bimbi: fuori dalla Fiera (al freddo) per il vaccino

Bambini in coda per ore all'aperto nel freddo di gennaio. È successo nel pomeriggio di lunedì 3 gennaio fuori dalla vecchia Fiera di Milano, edificio che negli ultimi giorni ospita (anche) un punto vaccinazioni per i bimbi gestito dal Policlinico di Milano e dalla Regione.

L'interminabile La coda fuori da viale Scarampo ha raggiunto quasi un chilometro di lunghezza, non solo: il lungo serpentone è proseguito anche all'interno della struttura, sulle scale che portano agli ex padiglioni della Fiera. Il tempo per "scalare" la fila? Circa due ore, secondo quanto appreso da MilanoToday dai genitori presenti.

All'interno dell'hub vaccinale nessuno sapeva dare una spiegazione, anche i medici avevano lo sguardo attonito da quello che stava succedendo. Regione Lombardia ha fatto sapere che il disservizio è stato causato dai genitori che si erano presentati senza prenotare l'appuntamento. "I vaccini ci sono per tutti, si trova posto in pochi giorni - hanno puntualizzato dall'assessorato al Welfare -. Prenotando i posti si aiuta l’organizzazione, chi non lo fa crea difficoltà sia agli operatori che agli altri bambini".

Disagi per i vaccini ma non solo. Nella giornata di lunedì 3 gennaio si sono verificati disagi anche per i tamponi in diversi hub della città. Una mamma e il suo bimbo di un anno, in particolare, sono stati in coda per un'intera giornata fuori dall'ospedale San Carlo per un test di fine quarantena.