Focolaio nella palestra Virgin di Città Studi a Milano: totale positivi sale a 14 (di cui 5 Delta)

Sono altre due le persone risultate positive al covid nella palestra Virgin Active di via Amadeo, Città Studi. Il focolaio scoperto nei giorni scorsi conta al momento 14 persone, di cui 5 contagiati dalla variante Delta (ex indiana).

Mercoledì 15 giugno il club ha comunicato la decisione di chiudere per sette giorni a partire da giovedì. Intanto sono stati effettuati tamponi sul personale e sugli iscritti alla palestra che erano entrati in contatto con i primi casi rilevati. Proprio da questi esami sono risultate altre due persone positive al virus, per le quali è stato chiesto il sequenziamento. In totale, dei 14 positivi, 9 sono ancora in fase di analisi da parte dei laboratori incaricati per capire quale variante abbiano contratto.

Ats Città Metropolitana di Milano, pertanto, sta proseguendo l’attività di contact tracing sui frequentatori della palestra entrate in contatto con i nuovi casi individuati, che vengono posti in isolamento e inviati ad eseguire il tampone di controllo. In funzione dell’evoluzione del fenomeno, in ogni caso, la palestra ha dichiarato che resterà chiusa in via precauzionale per una settimana, in attesa che possa essere conclusa la ricerca delle varianti sui casi individuati e completata l’attività di tracing ed esecuzione dei tamponi. Nei prossimi giorni Ats comunicherà i dati definitivi per chiarire il quadro del piccolo focolaio.