'Chiederò la zona arancione per la Lombardia'

"Farò di tutto, e chiederò alla cabina di regia che la Lombardia possa essere messa in zona arancione. I numeri che stiamo valutando per mandarli alla cabina di regia di Roma vanno in questa direzione". A parlare è il presidente della Regione Attilio Fontana. Il governatore ha spiegato a Rtl 102.5 che "i dati sono in lento ma graduale miglioramento".

Già martedì pomeriggio nel corso di un webinar, Fontana aveva espresso il concetto. "I numeri della nostra regione stanno migliorando e, se continuerà così, spero che venerdì potremo chiedere di tornare arancioni. Non posso dare la certezza, ma da questo osservatorio la situazione dal punto di vista epidemiologico sta migliorando, sta rallentando, i numeri sono positivi", ha affermanto Fontana riferendosi all'andamento dei contagi e alla "pressione" sugli ospedali.

Sono gli ultimi giorni di zona arancione in Lombardia?

La Lombardia ha l'Rt in calo e anche l'incidenza dei casi sta scendendo. Ma non è l'unica regione che spera di passare alla fascia inferiore di rischio dal 12 aprile. Secondo i dati dell'ultimo monitoraggio di venerdì 2 aprile, la Lombardia ha un indice Rt a 0.89, che permetterebbe addirittura il passaggio in zona gialla, ma i decreti covid almeno fino al 30 aprile prevedono l'esistenza soltanto di zone rosse e arancioni. La Lombardia potrebbe dunque passare in zona arancione dal 12 aprile se questo trend di discesa fosse confermato nei prossimi giorni.

Attenzione, però, perché la Lombardia ha un'incidenza su 100mila abitanti ancora al limite dei 250 casi settimanali, la soglia che fa scattare in automatico la zona rossa. Il dato però è in calo e potrebbe continuare a scendere nei prossimi giorni. Nella regione resta grave la situazione delle terapie intensive, occupate al 60%. La discesa di quest'ultimo dato sembra essere molto più lenta.

Le principali novità con il cambio a zona arancione