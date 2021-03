Lombardia e Milano verso la zona rossa? Ecco tutti i comuni finiti "sotto osservazione"

Il covid non rallenta la sua corsa e continua a spaventare Milano e tutti i comuni della città metropolitana. L'ultimo report di Ats, l'agenzia di tutela della salute milanese, lascia poco spazio ai dubbi.

Sotto la Madonnina e nel resto della provincia, la terza ondata è partita ed è arrivata già con tutta la sua violenza, come ammesso nei giorni scorsi anche dagli stessi vertici di regione Lombardia. Al momento l'intera regione è in zona arancione rafforzato, ma non è escluso che il monitoraggio che venerdì arriverà dall'istituto superiore di sanità possa fotografare dati da zona rossa per il capoluogo lombardo e il resto della Lombardia.

Nella sola città metropolitana di Milano, secondo l'ultimo documento pubblicato martedì 9 marzo dall'Ats, i comuni con oltre 250 casi per 100mila abitanti - la prima soglia d'allarme da non superare - sono decine e decine.

Marco Ballarini, sindaco di Corbetta e consigliere proprio di città metropolitana, ha sottolineato che "la forza del contagio aumenta" e che, di conseguenza, "sono diversi i comuni sotto osservazione". "Continuiamo con prudenza - il suo appello -. Rispettiamo le prescrizioni, evitiamo gli assembramenti".

Foto - Il report del 9 marzo di Ats

Ecco tutti i comuni milanesi 'sotto osservazione':