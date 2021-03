Stop ai vaccini AstraZeneca: in Lombardia si punta a recuperare il ritardo in sette giorni

Le circa trentamila persone che in Lombardia avrebbero dovuto ricevere il vaccino AstraZeneca dopo lo stop delle somministrazioni verranno reinserite nel programma di vaccinazione subito dopo il via libera di Ema, atteso per giovedì e riassorbite senza ritardi nel giro di una settimana. Lo ha affermato il direttore generale del Welfare della Regione Lombardia, Giovanni Pavesi, che ha risposto alle domande dei consiglieri in Commissione. "Dovremmo essere in grado nel giro di una settimana di reinserirli, anche allargando l’orario vaccinale". Quindi con "lo stop di queste trentamila persone" il calendario vaccinale, ha spiegato, "non subisce alterazioni o allungamenti".

A seguito della sospensione precauzionale e temporanea da parte di Aifa erano stati sospesi gli appuntamenti per le somministrazioni di vaccini Astrazeneca nei centri vaccinali dove si somministrava il farmaco anglo-svedese. Si era così fermato fin da subito il neonato drive through di Trenno. "Informiamo che le caccinazioni anticovid in programma al Drive Through di Trenno sono sospese fino a nuove indicazioni di Regione Lombardia", avevano segnalato dall'Asst Santi Paolo e Carlo, che gestisce la struttura insieme all'esercito.

Tra martedì, mercoledì e giovedì in tutta la regione sono stati rinviati 33.500 appuntamenti per la vaccinazione con AstraZeneca.

Come fare la seconda dose di AstraZeneca

"Confidiamo che chi ha ricevuto la prima somministrazione del vaccino AstraZeneca riceverà la seconda nei tempi previsti", ha affermato in un videomessaggio il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza. Rezza chiarisce inoltre che "l'Ema si riunirà a breve per chiarire ogni dubbio in modo da poter ripartire al più presto e in completa sicurezza con il vaccino AstraZeneca nella campagna vaccinale". Il vaccino, ricordiamo, in molti altri Stati, come l'Inghilterra, "va avanti" senza difficoltà.

Da questo punto di vista, bisogna considerare che in Italia già più di un milione di cittadini sono stati vaccinati con Astrazeneca. Da qui a settembre l'Italia attende 34 milioni di dosi dello stesso farmaco: 50 da Pfizer/BioNTech e 26 da Johnson & Johnson.