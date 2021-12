Docenti non vaccinati: in 18 sospesi tra nido e materne

A qualche settimana dall'introduzione dell'obbligo di super green pass per il personale docente nelle scuole, iniziano a partire le sospensioni per coloro che non solo non si sono vaccinati ma non hanno nemmeno prenotato la prima dose. Gli 'irriducibili' che non vogliono assolutamente saperne di vaccinarsi contro il covid non sono tanti.

Il Comune di Milano, per quanto riguarda gli asili nido e le scuole dell'infanzia, ha inviato poco più di ottanta lettere ad altrettanti docenti invitando loro a regolarizzarsi, e poi altre nei giorni successivi; alla fine, per il momento, sono diciotto coloro che non si sono vaccinati e non hanno fornito valide giustificazioni, su oltre tremila. Gli altri docenti hanno esibito la prenotazione del vaccino oppure certificati di esenzione firmati da un medico. Alcuni hanno invece scelto la strada delle dimissioni.

Dal primo settembre 2021, a livello nazionale, occorre il green pass per insegnare: ma se, nei primi mesi dell'anno scolastico, era bastato anche avere un tampone ogni due giorni per dimostrare la negatività, il governo ha poi introdotto l'obbligo del vaccino anti covid con il super green pass, in vigore dal 6 dicembre.