Nelle farmacie lombarde si fanno 123mila tamponi al giorno

L’impegno delle farmacie lombarde nella lotta al covid-19 prosegue a ritmo incessante. Le code davanti a praticamente tutte le farmacie ne sono la prova: con l’esecuzione di tamponi rapidi e l’inoculazione della dose booster di vaccino.

Nell’ultima settimana, sono stati effettuati più di 865mila tamponi, con una media giornaliera che supera i 123mila test. I tamponi antigenici eseguiti dall’inizio dell’anno nei presidi dalla croce verde in Lombardia sfiorano gli 8 milioni 400mila, di cui oltre 6 milioni realizzati negli ultimi due mesi, e hanno contribuito in modo determinante al tracciamento dei contagi nella regione.

Per quanto riguarda la somministrazione della terza dose del vaccino, è di questi giorni il raggiungimento di un traguardo molto significativo: 100mila dosi inoculate con una media giornaliera vicina alle 5mila dosi.

"Da quasi due anni, la rete delle farmacie di comunità sta facendo fronte a un’emergenza sanitaria e a uno stress-test senza precedenti, impegnandosi al massimo per non fare mai mancare il proprio supporto alla popolazione", commenta Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia.

"Anche in queste ultime settimane, i nostri presidi - prosegue - hanno messo in campo tutte le risorse possibili, in termini di tempo, spazi fisici e professionisti qualificati, per rispondere alle necessità dei cittadini, che ci chiedono sempre più frequentemente un tampone per motivi di salute, lavoro o per trascorrere in serenità le feste con i propri cari".

"Allo stesso modo, la possibilità di vaccinarsi vicino a casa sta riscuotendo un successo crescente. Sicuramente la domanda in costante aumento esige un impegno fuori dal comune - conclude la presidente - ma continuiamo ad assicurare il servizio con l’efficienza di sempre, spesso lavorando anche in orario di chiusura e aumentando il personale dedicato, senza mai dimenticare la dispensazione del farmaco e tutti gli altri servizi che la farmacia eroga quotidianamente".

Dove consultare le farmacie aperte per fare i tamponi?