Ikea apre un negozio al Merlata Bloom

Ikea apre un nuovo punto di vendita dentro il Merlata Bloom di Milano. Si tratta del quarto Plan & Order Point in Lombardia, dopo quelli di via Albricci, CityLife, Como e Bergamo Curno, store dedicati esclusivamente alla progettazione e all'acquisto online di soluzioni di arredo. Il negozio del Merlata Bloom si sviluppa su 230 metri quadrati e permette ai clienti di progettare e avere consulenze personalizzate per cucine, living e camere da letto. In store sono presenti anche alcune soluzioni d'esempio.

L'offerta è rivolta anche al mondo del business, alle attività commerciali e di ristorazione con servizi personalizzati per ideare o rinnovare spazi di lavoro e di vendita. Dentro al Plan & Order Point Ikea sono presenti i co-worker che aiutano i clienti a ordinare e acquistare i prodotti dal catalogo online scegliendo la modalità di consegna. L'aziende mette a disposizione 50 veicoli elettrici o la consegna in cargo bike per ordini fino a 25 kg grazie alla collaborazione con So.De Social Delivery che si occupa di effettuare consegne in modo sostenibile e solidale a Milano.

In occasione dell'opening al Merlata Bloom, Ikea supporterà Fondazione Tog, no profit che offre percorsi di riabilitazione per bambini e ragazzi con patologie neurologiche complesse, donando arredi per il Fab-Lab, officina di fabbricazione digitale che progetta e realizza ausili su misura di aiuto all’attività terapeutica.