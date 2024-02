Misure anti smog attive a Milano: quali sono le regole

Per sei giorni di seguito i livelli di Pm10 nell’aria di Milano sono andati ben oltre la soglia consentita. I dati di ieri e oggi, 21 e 22 febbraio, non ci sono ancora. Ma le limitazioni restano. Sono attive le misure temporanee di primo livello anti smog di regione Lombardia, in vigore da martedì. Le regole riguardano alcune categorie di auto e il riscaldamento nelle abitazioni.

Nello specifico, per i comuni con più di 30mila abitanti delle province coinvolte “è prevista la limitazione alla circolazione tutti i giorni nella fascia 7.30-19.30 per tutti i veicoli Euro 0 e 1 di qualsiasi alimentazione e per i veicoli Euro 2, 3 e 4 a gasolio. Rispetto a quelle previste dalle misure permanenti, le limitazioni si applicano anche nelle giornate di sabato e di domenica e coinvolgono anche i veicoli euro 4 diesel commerciali anche se con Fap e gli Euro 0 e 1 a Gpl e metano”, spiega la regione che questa volta include nelle limitazioni anche gli autoveicoli che hanno aderito a MoVe-In.

Nel Milanese le città che devono seguire le regole momentanee sono Milano, Paderno Dugnano, Rozzano, Cernusco sul Naviglio, Pioltello, Cologno Monzese, Bollate, Cinisello Balsamo, Corsico, Legnano, San Donato Milanese, Rho, Segrate, Sesto San Giovanni, San Giuliano Milanese, Abbiategrasso, Cormano.

In tutti i comuni della provincia è vietato "tenere temperature superiore a 19°C nelle abitazioni e negli esercizi commerciali" e "utilizzare generatori a legna per riscaldamento domestico - in presenza di impianto alternativo - di classe emissiva fino a 3 stelle compresa" e "utilizzare generatori a legna per riscaldamento domestico, in presenza di impianto alternativo, di classe emissiva fino a 4 stelle compresa".