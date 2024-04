12 locali a Milano dove ascoltare musica dal vivo, bere e cenare

Pub

EDIT Milano

Edit è la birreria urbana fondata da alcuni imprenditori torinesi e sbarcata anche a Milano in zona Farini. Il suo nome è l’acronimo di Eat Drink Innovate Together, un italian pub come amano definirsi dove trovare cibo, musica e serate d’intrattenimento. Infatti Edit nasce come luogo d’incontro che ruota intorno al mondo brassicolo e quello degli eventi musicali. Caffetteria, pub, ristorante e cocktail bar che si alternano a seconda del momento della giornata. Il menu spazia tra i grandi classici del pub come patatine fritte (5€), burgers (14€) e piatti più tipicamente italiani come tartare di Fassona (13€) e cotoletta alla milanese (13€). Ovviamente tanta musica dal vivo e dj set.