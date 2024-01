Uomo accoltellato alla gamba: è grave

Grave aggressione avvenuta questo pomeriggio ad Abbiategrasso. Un uomo, di origini romene, è stato accoltellato a seguito di una lite. La vittima è stata portata in codice rosso all’ospedale San Carlo.

Tutto è accaduto poco prima delle 17.30 in via Vigevano. Secondo quanto riferito dagli operatori del 118, accorsi sul posto con auto medica e ambulanza, l’uomo sarebbe stato ferito gravemente a una gamba. Il secondo soggetto, che ha colpito il 36enne, si è dato alla fuga. La vittima è stata portata in ospedale con urgenza a causa del forte sanguinamento della ferita, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, otre ai soccorsi, anche i carabinieri di Abbiategrasso per ricostruire la dinamica dei fatti. Sono in corso accertamenti per risalire all'identità del soggetto che è fuggito.