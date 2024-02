Accoltellato in pieno centro, l'aggressore si consegna alla polizia

Prima lo ha accoltellato in strada, con più fendenti. Poi si sarebbe consegnato alla polizia spontaneamente. È successo martedì nel tardo pomeriggio, intorno alle sei e un quarto, nel centro di Lodi, in corso Adda.

La vittima è un uomo di 56 anni, mentre l'aggressore si è consegnato di sua spontanea volontà alla polizia, intervenuta sul posto insieme ai sanitari del 118 con un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso da Milano.

Il 56enne è stato trasportato in elicottero al Niguarda. Non sarebbe in pericolo di vita ma le sue condizioni sarebbero comunque gravi. Secondo quanto si apprende, il presunto aggressore si sarebbe consegnato alla polizia, ammettendo il gesto e spiegandolo con ragioni di carattere sentimentale. Martedì sera si trova in questura e viene ascoltato dagli investigatori.