Uomo rapinato dal branco a Milano: accoltellato per un iPhone

Accerchiato e accoltellato. Un uomo di 32 anni, italiano, è stato aggredito e rapinato nella notte tra martedì e mercoledì da almeno quattro o cinque ragazzi che l'hanno sorpreso in piazza della Lega lombarda mentre attendeva l'autobus alla fermata di Atm.

Dopo aver avvicinato il 32enne, il branco gli ha chiuso ogni via di fuga e gli ha poi portato via un cellulare, un iPhone 13. Prima di allontanarsi, uno degli aggressori ha sferrato un fendente alla spalla sinistra della vittima, poi finita al pronto soccorso del Fatebenefratelli in codice verde.

Quando i poliziotti sono arrivati sul posto, i rapinatori avevano già fatto perdere le proprie tracce. Le condizioni dell'uomo fortunatamente non destano particolare preoccupazione.