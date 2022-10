Il pusher (con la pistola a tamburo) con la sua foto incollata sul documento falso

I carabinieri davanti a lui lo conoscevano, eppure lui ci ha provato lo stesso. Ma inutilmente. Un ragazzo di 24 anni, un italiano con precedenti, è stato arrestato lunedì sera a Bollate dopo essere stato trovato in possesso di diversi grammi di cocaina, un'arma e un documento palesemente contraffatto.

I guai per lui sono iniziati quando i militari lo hanno fermato fuori da un bar di via Cavour per un controllo. Nonostante fosse ben noto agli uomini in divisa, il 24enne ha consegnato loro un documento con i dati anagrafici di un'altra persona ma con la sua foto incollata sopra. A quel punto, il giovane è stato fermato e perquisito e dalle sue tasche sono saltati fuori 12 grammi di cocaina e 450 euro in contanti. Nella sua residente - un bed and breakfast di Pero - non sono state trovate altre sostanze stupefacenti ma i carabinieri hanno scoperto, e sequestrato, una pistola a tamburo British bull dog calibro 38, chiaramente detenuta in maniera illegale.

Dopo tutti gli accertamenti del caso, i militari hanno verificato che sulla testa del ragazzo pendeva anche una condanna definitiva a 5 anni e 1 mese di carcere per un cumulo pene per reati contro il patrimonio. Per lui si sono quindi aperte le porte del carcere di San Vittore.