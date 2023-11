Il commerciante d'auto trovato nell'hotel 5 stelle con una pistola calibro 9

Agli agenti che hanno bussato alla sua porta ha consegnato spontaneamente qualche grammo di marijuana. Sperava bastasse, ma non è stato così. Un uomo di 37 anni, un italiano di origini calabresi, è stato arrestato giovedì notte a Milano con l'accusa di detenzione abusiva di arma clandestina dopo essere stato trovato in possesso di una calibro 9 con matricola abrasa.

Per lui i guai sono iniziati verso l'1.30, quando i poliziotti delle volanti hanno controllato tre uomini - tutti albanesi - che erano fermi fuori dall'hotel Gallia, l'albergo cinque stelle a due passi dalla stazione Centrale. Dopo aver scoperto che il gruppetto aveva prenotato una stanza proprio nella struttura, gli agenti hanno deciso di controllare e all'interno della camera hanno trovato il 37enne, che ha spontaneamente dato 22 grammi di marijuana, motivo per cui è stato indagato per spaccio.

Da una borsa dell'uomo, però, è poi saltata fuori la Beretta con matricola abrasa, che è stata chiaramente sequestrata e sarà analizzata per verificare se, e quando, sia stata utilizzata. Il 37enne, che lavora nel settore della compravendita di auto usate, ha spiegato di essere arrivato poco prima dalla Capitale per un appuntamento di lavoro. Resta da capire, però, perché aveva con sé una pistola. Anche uno dei suoi compagni di stanza, un albanese 34enne, è finito in manette perché ricercato per un ordine di carcerazione per un cumulo pene per furti.