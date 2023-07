A Milano la "droga di Hitler": preso il titolare del market che spacciava la Yaba

Un campionario di droga ben assortito. Compresa la "droga di Hitler". Un uomo di 40 anni, titolare di un mini market che si trova al civico 66 di viale da Cermenate, è stato arrestato martedì dalla polizia a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di hashish, cocaina, shaboo e Yaba, uno stupefacente molto diffuso in Thailandia - che si vende sotto forma di pasticche - con effetti tre volte più potenti dell'ecstasy.

A incastrare il 40enne sono stati gli agenti della squadra investigativa del commissariato Mecenate, che nelle ultime settimane avevano ricevuto diverse segnalazioni dai residenti di zona, allarmati dal continuo via vai - a qualsiasi ora - fuori dal negozio dell'uomo. Nel pomeriggio, i poliziotti si sono apostati davanti al locale e verso le 19 hanno visto un furgone arrivare con tre persone a bordo, che sono poi scese al piano -1. Seguendo i tre, gli investigatori sono riusciti a scoprire che il proprietario aveva ricavato sotto il market una sorta di cantina abusiva, collegata direttamente al suo negozio.

Da lì sono saltati fuori 1.640 euro in contanti, una pistola scacciacani senza tappo rosso ma soprattutto 2,30 grammi di cocaina, 2,7 di hashish, oltre 5 di shaboo - la droga in cristalli venduta in dosi di 0,1 grammo per la sua potenza - e sette pillole di Yaba, la "droga di Hitler". L'altro nome con cui è conosciuta la pastiglia è "droga della pazzia".